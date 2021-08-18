У Дніпровському районі Києва застрелили чоловіка

Місце злочину. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві встановлюють обставини смерті чоловіка в Дніпровському районі. Потерпілий помер після нападу невідомих. На місці працюють правоохоронці.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

На вулиці Новаторів невідомі побили і вистрілили в перехожого.

"На місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови і тулуба, ймовірно, вогнепальними. Попередньо встановлено, що на потерпілого напали невідомі, побили і вистрілили в його сторону, після чого зникли", – йдеться в повідомленні.

Співробітники поліції продовжують працювати на місці і збирати інформацію, яка допоможе встановити обставини і осіб, причетних до злочину.

"Подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Триває перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація події", – додають в поліції.

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Перестрілки в столиці

Це не перший випадок стрілянини в Києві.

Увечері, 12 серпня, в одному з ресторанів Києва сталася перестрілка, за якою спостерігали жінки і діти. До речі, раніше такий випадок стався в Одесі, там розстріляли чоловіка.

Також в Києві поліцейські затримали озброєного зловмисника, який поранив патрульного і ще одну людину на Голосіївському проспекті, після чого закрився в квартирі.

А 18 липня стріляли на Солом'янці. Одна людина госпіталізована з вогнепальним пораненням.

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