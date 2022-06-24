Бешенство снова в Киеве. В двух районах объявлен строгий карантин

Из-за куницы теперь на прививку отправят десятки домашних животных / Коллаж "Сегодня"
В Киеве зарегистрирован уже второй случай бешенства у животных. В результате в двух районах города введен строгий карантин.
В Госпродпотребслужбе Киева сайту "Сегодня" пояснили, чего нужно опасаться обычным людям и их домашним питомцам.
Что известно
ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве сообщило о зарегистрированном случае бешенства у куницы в Соломенском районе Киева. 24 июня было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, где было решено ввести карантинные ограничения на территории Соломенского района.
Они затронули районы на пересечение:
- просп. Лобановского с ул. Головка,
- ул. Головка с ул. Соломенская,
- ул. Соломенская с ул. Протасов Яр,
- ул. Протасов Яр с ул. М. Гринченко,
- ул. М. Гринченко с ул. Брожко,
- ул. Брожка с просп. Лобановского.
Ситуация
По словам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, за месяц в столице зарегистрирован уже второй случай бешенства. В Печерском районе был выявлен кот, который заболел бешенством, а в Соломенском районе выявили больную куницу. Бешенство выявили, когда животное привезли в ветеринарную клинику.
"Это связано с тем, что в Киевской области эпизодическая ситуация неблагополучная. Те животные, которые попадают с территории области на территорию столицы могут инфицировать столичных животных. Поэтому сейчас проводятся карантинные мероприятия в Печерском и Соломенском районах города. Карантин введен на 60 дней. В этих районах будут вакцинироваться все домашние животные, а также отлов беспризорных собак и кошек", – сообщил сайту "Сегодня" Олег Рубан.
Он призывает собственников животных вакцинировать своих питомцев и подчеркивает, что вакцина для этого есть в наличии. Также необходимо внимательно следить за бездомными животными – нет ли у них симптомов бешенства.
Обстановка
- 21 мая в Ржищеве Киевской области был обнаружен больной бешенством домашний кот. В результате на территории Ржищева, нескольких сел Ржищевской и Кагарлыкской громад ввели карантинные ограничения.
- Зимой опасное заболевание принесла зараженная лиса в город Украинка Киевской области.
- Примерно год назад в Киеве бешеная лиса укусила женщину, после чего утром нашли труп животного. Анализы показали, что хищница умерла от бешенства.