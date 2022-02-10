В Киевской области срочно ввели карантин из-за заразной болезни – эксклюзив

В населенных пунктах запрещено проводить выставки животных, вывозить собак и кошек за границы зоны карантина

Под Киевом заметили бешенную лису. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Украинка Киевской области обнаружили лесную лису, которая больна бешенством.

Как рассказали сайту "Сегодня" в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киевской области, к специалистам по борьбе с бешенством обратились киевляне, которые привезли на исследование лису.

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После проведенного исследования в государственном НИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы был получен позитивный результат – животное больно бешенством.

Специалисты говорят, что на данный момент проводится эпидрасследование, уточняют, где и как была замечена эта лиса. Также выясняют, не покусала ли лиса животных и людей.

"В Украинке введены карантинные ограничения на 60 дней, соответственно с инструкцией по борьбе с бешенством. Это при условии, что за этот период не будет выявлено других случаев заболевания. Кроме города Украинка в карантинную зону попали другие населенные пункты в зоне 10 километров, а также полевые и лесные угодья", – сообщили сайту "Сегодня" в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Карантин введен в населенных пунктах Украинской городской территориальной общины, Обуховской городской территориальной общины и сельской Козинской. Здесь запрещено проводить выставки животных, вывозить собак и кошек за границы зоны карантина. Также в этой зоне запрещена охота.

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Сегодня в Украинке на городской набережной проводится массовая вакцинация от бешенства домашних животных – кошек и собак. Ее выполняют специалисты Обуховской районной больницы ветеринарной медицины. Также прививки от бешенства делаются домашним животным в селе Плюты.

Что говорят в горсовете?

Как рассказали нам в местном горсовете, лису обнаружил мужчина на выезде из города Украинка, возле поворота на дамбу через речку Козинку.

"Мужчина, который когда-то работал в сфере ветеринарной медицины, ехал на автомобиле. На выезде из Украинки он заметил на дороге сбитую транспортном лису. Он убрал ее с дороги, завернул в целлофан и отвез в Киев, поскольку там проживает. Он передал лису в НИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы. Анализ подтвердил, что лиса была больна бешенством", – рассказали сайту "Сегодня".

Большое животное – просто бросилось под колеса автомобиля и погибло.

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Как предотвратить бешенство

Все граждане обязаны ежегодно прививать своих собак и кошек против бешенства. Содержать собак только на привязи или в вольерах. Категорически запрещается пастухам иметь на выпасе сторожевых собак, не привитых против бешенства.

Ни в коем случае не нужно убивать животное, которое искусало человека или животное! Его следует держать изолированно и наблюдать в течение 10 дней. Об этом немедленно следует уведомить медицинского и ветеринарного работника.

При появлении около группы сельскохозяйственных животных хищников (лис, волков и других) и нанесении ими покусов животным необходимо срочно известить сельских или городского голову, ветеринарных и медицинских работников.

Следует помнить, что каждое дикое животное, которое ведет себя необычно (приближается к людям, животным, населенному пункту), является подозрительным в отношении заболевания бешенством. С такого отстрелянного животного нельзя снимать шкуру. Об этом следует известить ветработников.

Каждый случай необычного поведения животных (возбуждение, поедание посторонних предметов) нужно проверять относительно заболевания бешенством. До выяснения причин заболевания при предоставлении животному лечебной помощи ветработниками следует соблюдать правила безопасности.

Следует избегать излишнего контакта с животными, в первую очередь это касается детей.

Если произошел укус:

1. Срочно (поскольку вирус проникает в организм в течение 15 минут) промыть рану от покуса животного или место, куда попала его слюна, большим количеством проточной воды и натереть кожу хозяйственным мылом до образования густой мыльной пены. Обратиться в медицинское учреждение и полностью пройти назначенный курс прививок в срок.

2. Строго соблюдать режим, назначенный врачом. Употребление любых спиртных напитков в период вакцинации категорически запрещено.

Чтобы не заразиться бешенством:

1. Удерживайтесь от контактов с дикими и беспризорными животными.

2. Следуйте правилам и нормам содержания домашних животных и обращению с ними. Доставляйте специалистам ветеринарной медицины больных животных или их трупы в случае, если животное погибло.

3. Не убивайте здоровых с виду животных, которые нанесли укусы и другие повреждения, а срочно вызывайте ветеринарного врача.

О бешенстве

Бешенство – природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства, включенным в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Бешенство относится к группе так называемых пренебрегаемых болезней в связи с низкой распространенностью и заболеваемостью в развитых странах.

Передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели.

Название болезни происходит от слова "бес", потому что в древности считалось, что причиной заболевания является одержимость злыми духами.

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