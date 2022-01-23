В Киев вернутся морозы: когда ждать похолодание

В столице температура воздуха может опустится до 7 градусов мороза / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киевезавтра, 24 января, будет достаточно низкой, однако осадков в городе не будет. Небо до самого вечера покроют облака. Также жителей столицы предупреждают про гололедицу, которая будет в Киеве на дорогах и тротуарах из-за минусовой температуры.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Днем столбики термометров будут колебаться от -7 до -5 градусов.

"На дорогах и тротуарах будет скользко. Даже, если вы не поехали в горы, то горные ботинки вам пригодятся", – добавляет Наталия Диденко.

Осадков в Киеве завтра ждать не стоит.

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Погода в Киеве на 24 января. Фото: Наталии Диденко

Какая будет зима в Украине

Январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая половина будет морозная и со снегопадами.

Февраль стоит ожидать холодный, снежный и с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег.

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