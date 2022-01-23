У Київ повернуться морози: коли чекати похолодання

У столиці температура повітря може опуститися до 7 градусів морозу / Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві завтра, 24 січня, буде досить низька, проте опадів не буде. Небо до самого вечора вкриють хмари. Також мешканців столиці попереджають про ожеледицю на дорогах та тротуарах.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Вдень температура коливатиметься від -7 до -5 градусів.

"На дорогах та тротуарах буде слизько. Навіть якщо ви не поїхали в гори, то гірські черевики вам знадобляться", – додає Наталка Діденко.

Опадів у Києві завтра не очікується.

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Погода в Києві на 24 січня. Фото: Наталки Діденко

Якою буде зима в Україні

Січень завбачали контрастний за температурою. Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга його половина – морозна і зі снігопадами.

Лютий слід очікувати холодний, сніговий та із сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові бурани, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.

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