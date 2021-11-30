В Киеве 1 декабря полностью перекроют центр города – список улиц

В столице в среду перекроют движение транспорта в центре / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве 1 декабря из-за проведения массовых мероприятий полностью перекроют движение в центре города. Перекроют более десятка улиц.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
С шести утра 1 декабря будут полностью перекрыты следующие улицы:
- Крещатик – от Богдана Хмельницкого до Европейской площади;
- улица Михайловская – от Крещатика до Большой Житомирской;
- улица Малая Житомирская – от майдана до Владимирского проезда;
- улица Софиевская – от майдана до Владимирского проезда;
- переулок Т. Шевченко;
- улица Бориса Гринченко;
- улица Костельная – от Михайловской до Трехсвятительской;
- улица Круглоуниверситетская;
- улица Грушевского – от Арсенальной до Петровской аллеи;
- улица Шелковичная – от Грушевского до Бассейной;
- улица Институтская – от Садовой до Майдана;
- улица Лютеранская – от Шелковичной до Крещатика.
Как сообщает КП "Киевпасстранс", завтра возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 и автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114.
Движение маршрутов будет организовано:
- троллейбусов №6: от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
- троллейбусов №№ 16, 18: от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;
- автобусов №24: на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст. м. "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого";
- автобусов №55 от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, дальше – ул. Генерала Алмазова – б-р Леси Украины – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ст. м. "Дворец Спорта" – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки – ул. Новогоспитальная – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднепровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, далее по собственному маршруту;
- автобусов №62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";
- автобусов №114 на участках от ул. Милославской на стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого".
Ранее мы писали, что ФОПы устроили митинг под Верховной Радой и перекрыли улицу Шелковичную.
Как работает транспорт во время карантина
В Киевской области усилили карантин. В частности, были введены новые правила транспортных перевозок.
Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, имеющие один из документов:
- COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
- справка о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе "Дія".
В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.
Раньше мы писали:
- В Киеве вырастет стоимость проездав маршрутках.
- В Киеве в одной из маршруток заметили вместо сиденья тумбочку.Несмотря на это, пассажиры садятся на предмет мебели и уезжают.