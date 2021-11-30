Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в Киеве Транспорт

В Киеве 1 декабря полностью перекроют центр города – список улиц

Ольга Кравченко
30 ноября, 18:16
Будут перекрыты улицы Крещатик, Михайловская, Костельная и другие

В столице в среду перекроют движение транспорта в центре / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 1 декабря из-за проведения массовых мероприятий полностью перекроют движение в центре города. Перекроют более десятка улиц.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Реклама

С шести утра 1 декабря будут полностью перекрыты следующие улицы:

  • Крещатик – от Богдана Хмельницкого до Европейской площади;
  • улица Михайловская – от Крещатика до Большой Житомирской;
  • улица Малая Житомирская – от майдана до Владимирского проезда;
  • улица Софиевская – от майдана до Владимирского проезда;
  • переулок Т. Шевченко;
  • улица Бориса Гринченко;
  • улица Костельная – от Михайловской до Трехсвятительской;
  • улица Круглоуниверситетская;
  • улица Грушевского – от Арсенальной до Петровской аллеи;
  • улица Шелковичная – от Грушевского до Бассейной;
  • улица Институтская – от Садовой до Майдана;
  • улица Лютеранская – от Шелковичной до Крещатика.

Карта перекрытия улиц / Фото: КГГА

Как сообщает КП "Киевпасстранс", завтра возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 и автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114.

Реклама

Движение маршрутов будет организовано:

  • троллейбусов №6: от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
  • троллейбусов №№ 16, 18: от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;
  • автобусов №24: на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст. м. "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого";
  • автобусов №55 от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, дальше – ул. Генерала Алмазова – б-р Леси Украины – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ст. м. "Дворец Спорта" – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки – ул. Новогоспитальная – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднепровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, далее по собственному маршруту;
  • автобусов №62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";
  • автобусов №114 на участках от ул. Милославской на стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого".

Ранее мы писали, что ФОПы устроили митинг под Верховной Радой и перекрыли улицу Шелковичную.

Как работает транспорт во время карантина

В Киевской области усилили карантин. В частности, были введены новые правила транспортных перевозок.

Реклама

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, имеющие один из документов:

  • COVID-сертификат;
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
  • справка о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе "Дія".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

Раньше мы писали: