В Киеве 5 сентября перекроют ряд улиц из-за веломарафона (карта)

В столице перекроют дороги. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в связи с проведением веломарафона "Киевская сотка 2021" 5 сентября с 7:00 до 18:00 перекроют движение транспорта на нескольких улицах. Водителей просят выбрать другие маршруты движения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Движение ограничат на таких улицах:

Академика Кржижановского;

Василия Степанченко;

Коростенской;

Генерала Наумова;

Рабочей;

бульваре Академика Вернадского;

участках прилегающих улиц;

Автодороге Р30 (Новоирпенской трассе).

Карта перекрытия дорог. Фото: Нацполиция Киева

По данным организаторов, веломарафон имеет две дистанции – 50 и 100 км. Участвуют все желающие – и женщины, и мужчины.

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На улицах Киева внедряют левоповоротные велосипедные зоны ожидания

Хорошие новости для велосипедистов. Благодаря таким зонам улучшится видимость во время поворотов налево, перестройки и маневров на перекрестке. Такие зоны призваны уменьшить количество ДТП с участием велосипедов.

Так, первую велосипедную зону ожидания устроили на регулируемом перекрестке улиц Олеся Гончара и Ярославов Вал.

"Промаркированная зона с отнесенной вперед стоп-линией позволяет выполнять велосипедистам безопасный левый поворот на перекрестке. Таким образом, велосипедными полосами объединены площадь Победы, Львовская площадь, Золотые Ворота и улица Большая Житомирская. Вскоре такие же зоны ожидания для велосипедов будут обустроены на улицах Цитадельной, Бажова и Микитенко", – отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

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