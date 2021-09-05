У Києві 5 вересня перекриють кілька вулиць через веломарафон (карта)

У столиці перекриють дороги. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві в зв'язку з проведенням веломарафону "Київська сотка 2021" 5 вересня з 7:00 до 18:00 перекриють рух транспорту на кількох вулицях. Водіїв просять вибрати інші маршрути руху.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Києва.
Рух обмежать на таких вулицях:
- Академіка Кржижановського;
- Василя Степанченка;
- Коростенській;
- Генерала Наумова;
- Робітничій;
- бульварі Академіка Вернадського;
- ділянках прилеглих вулиць;
- Автодорозі Р30 (Новоірпінській трасі).
За даними організаторів, веломарафон має дві дистанції – 50 і 100 км. Беруть участь всі бажаючі – і жінки, і чоловіки.
На вулицях Києва впроваджують лівоповоротні велосипедні зони очікування
Хороші новини для велосипедистів. Завдяки таким зонам покращиться видимість під час поворотів наліво, перебудови і маневрів на перехресті. Такі зони покликані зменшити кількість ДТП за участю велосипедів.
Так, першу велосипедну зону очікування влаштували на регульованому перехресті вулиць Олеся Гончара та Ярославів Вал.
"Промаркована зона з віднесеною вперед стоп-лінією дає змогу виконувати велосипедистам безпечний лівий поворот на перехресті. Таким чином, велосипедними смугами поєднано площу Перемоги, Львівську площу, Золоті Ворота та вулицю Велику Житомирську. Незабаром такі ж зони очікування для велосипедів будуть облаштовані на вулицях Цитадельній, Бажова та Микитенка", – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.
Раніше ми писали, що:
- у Києві на тротуарі зіткнулися велосипедист і самокатник;
- подробиці загибелі велосипедиста у Києві, якого штовхнув на проїжджу частину перехожий.