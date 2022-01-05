В Киеве активисты пытались помешать вырубке деревьев на Черепановой горе (видео)

Активисты написали заявление в полицию/Фото: Кирилл Степанец, коллаж: "Сегодня"

В центре Киева, где на юго-западном склоне Черепановой горы массово рубят деревья, начали действовать активисты. Они против вырубки деревьев и застройки.

Об этом говорится в Telegram-канале "Основа будущего".

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Детали

В центре столицы повалили деревья на юго-западном склоне Черепановой горы. Территорию зачистили будто для новых зданий. Известно, что удалось срезать уже около сотни деревьев, а также поставить забор.

На месте побывали активисты

На место вырубки приехали активисты, которые пытались помешать работе. В результате забор был повален, люди, которые занимались вырубкой, сбежали. Кроме этого, активисты написали заявление в полицию.

"Обращаем внимание на незаконное строительство киевской власти и прокуратуры", — говорится в сообщении активистов.

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Как отреагировали в Сети?

Пользователи социальных сетей отреагировали на вырубку деревьев вчера. Люди интересовались, было ли на место инцидента вызвано правоохранителей. Считают, что территорию зачищают для новых зданий. Людей возмутили такие действия.

Где это происходит?! Полицию вызвали?

Знаю, что участок в частной собственности, а значит, фактически что хочет, то и делает. К сожалению. Допускаю, что будет очередной БЦ, а возможно и гостиница.

Киев был самой зеленой столицей мира, а сейчас одни стройки, ТРЦ, заправки, стоянки и грязь.

Кто не знает, вся территория за Олимпийским, зеленая зона, будет застраиваться вплотную под капонир, это первые "звоночки" готовят под весну.

Жилое здание будет. Строит Лота МНВ, и земля эта их давно.

Был Киев зеленый, стал бетонный!

Открытый бандитизм средь бела дня. Требуйте документы и разрешения. Нет документов – вызывайте полицию.

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