В Киеве активисты пытались помешать вырубке деревьев на Черепановой горе (видео)

Активисты написали заявление в полицию/Фото: Кирилл Степанец, коллаж: "Сегодня"
В центре Киева, где на юго-западном склоне Черепановой горы массово рубят деревья, начали действовать активисты. Они против вырубки деревьев и застройки.
Об этом говорится в Telegram-канале "Основа будущего".
Детали
В центре столицы повалили деревья на юго-западном склоне Черепановой горы. Территорию зачистили будто для новых зданий. Известно, что удалось срезать уже около сотни деревьев, а также поставить забор.
На месте побывали активисты
На место вырубки приехали активисты, которые пытались помешать работе. В результате забор был повален, люди, которые занимались вырубкой, сбежали. Кроме этого, активисты написали заявление в полицию.
"Обращаем внимание на незаконное строительство киевской власти и прокуратуры", — говорится в сообщении активистов.
Как отреагировали в Сети?
Пользователи социальных сетей отреагировали на вырубку деревьев вчера. Люди интересовались, было ли на место инцидента вызвано правоохранителей. Считают, что территорию зачищают для новых зданий. Людей возмутили такие действия.
- Где это происходит?! Полицию вызвали?
- Знаю, что участок в частной собственности, а значит, фактически что хочет, то и делает. К сожалению. Допускаю, что будет очередной БЦ, а возможно и гостиница.
- Киев был самой зеленой столицей мира, а сейчас одни стройки, ТРЦ, заправки, стоянки и грязь.
- Кто не знает, вся территория за Олимпийским, зеленая зона, будет застраиваться вплотную под капонир, это первые "звоночки" готовят под весну.
- Жилое здание будет. Строит Лота МНВ, и земля эта их давно.
- Был Киев зеленый, стал бетонный!
- Открытый бандитизм средь бела дня. Требуйте документы и разрешения. Нет документов – вызывайте полицию.