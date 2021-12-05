В Киеве автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево (фото)

На месте ДТП работают правоохранители/Коллаж: Сегодня
В Киеве, где недавно таксист на бешеной скорости влетел в авто на парковке, снова произошло ужасное ДТП. Пострадали два человека.
Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.
Детали ДТП
Авария произошла около 21:00 на Большой кольцевой дороге в сторону Минского шоссе с участием автомобиля Ford. По информации свидетелей, водитель ехал по левой полосе и внезапно потеряв управление, влетел в бровку и выехал с дороги в кювет, где столкнулся с деревом.
Без травм не обошлось
И водитель автомобиля, и пассажирку, которая не воспользовалась ремнями безопасности, госпитализировали в больницу.
Действия правоохранителей
На месте дорожно-транспортного происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Все детали аварии выясняются.
Смертельное ДТП в Житомирской области
В воскресенье, 5 октября, в Житомирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на автодороге Киев-Чоп. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб.
Водитель Daewoo Lanos выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. В легковом автомобиле также находились мужчина и двое детей. Они погибли на месте. Женщину, а именно водителя Daewoo госпитализировали с тяжелыми травмами.
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