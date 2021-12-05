У Києві автомобіль злетів з дороги та врізався в дерево (фото)

На місці ДТП працюють правоохоронці/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно таксист на шаленій швидкості влетів у авто на парковці, знову сталася жахлива ДТП. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ оперативний.

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Деталі ДТП

кАварія сталася близько 21:00 на Великій кільцевій дорозі у бік Мінського шосе за участю автівки Ford. За інформацією свідків, водій їхав по лівій смузі та раптово втративши кермування, влетів у бровку й виїхав з дороги у кювет, де зіштовхнувся із деревом.

Автомобіль злетів з дороги та врізався в дерево/Фото: Telegram-канал Київ оперативний

Без травм не обійшлося

І водій автомобіля, і пасажирку, яка не скористалася пасками безпеки, госпіталізували до лікарні.

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Двоє людей внаслідок ДТП постраждали/Фото: Telegram-канал Київ оперативний

На щастя, ніхто не загинув/Фото: Telegram-канал Київ оперативний

Дії правоохоронців

На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Всі деталі аварії з'ясовуються.

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Смертельна ДТП у Житомирській області

У неділю, 5 жовтня, у Житомирській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Київ-Чоп. Два автомобілі зіткнулися лоб в лоб.

Водійка Daewoo Lanos виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з вантажівкою. В легковому автомобілі також перебували чоловік та двоє дітей. Вони загинули на місці. Жінку, а саме водійку Daewoo Lanos, госпіталізували з важкими травмами.

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