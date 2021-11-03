На митинге антивакцинаторов блогерша призналась в финансировании из Москвы (видео)

В Киеве блогер-антивакцинатор назвала украинцев и русских - единым народом. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве на митинге антивакцинаторов блогер Елена Фаист заявила, что украинцы и русские – "единый народ". По ее мнению, войны на самом деле нет.
Соответствующий ролик опубликовал Даниил Яковлев на своей странице в Facebook.
Высказывания блогера об украинцах и русских
Участница митинга против вакцинации блогер Елена Фаист заявила:
- "Мы – братья-славяне, единый народ", "Это искусственная война, которой на самом деле нет!"
Фаист добавила, что получает финансирование от "братьев-славян" из Москвы на свои акции против вакцинации от коронавируса.
Кто такая Елена Фаист?
По словам Елены, она "руководитель черкасского филиала STOP Fake Pandemic".
Кроме того, она состоит в организации "Ведический Мир". Ее члены называют себя "общественным движением здравомыслящих людей, объединенных ведическим мировоззрением и культурой".
Антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон
Под стенами Верховной Рады 3 ноября митингуют противники вакцинации от COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.
Перекрыты такие места:
- ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")
- пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)
- перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный
- перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")
- перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская
- перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая
- ул. Парковая, 35.
Как защититься от коронавируса?
Несмотря на то что не все согласны с этим мнением, по данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.
За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.