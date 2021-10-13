В Киеве будет ливень и шквальный ветер: синоптики дали прогноз (карта)

По прогнозам экспертов, похолодание и дожди будут бушевать во всех областях. Коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 13 октября, в Киеве ожидается прохладная, дождливая погода и шквальный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

В Киеве дневная температура ожидается +9...+11 градусов, а ночная – 4-6 тепла.

Прогноз погоды во Львове на 13 октября / Фото: Укргидрометцентр

Реклама

Среда – это единственный день на этой неделе, когда прогнозируется ливень и шквальный ветер с порывами скоростью до 12 метров в секунду.

Погода на Покров, 14 октября

В Киеве дневная температура ожидается +10...+12 градусов, а ночная – 4-6 тепла.

Прогноз погоды во Львове на 14 октября / Фото: Укргидрометцентр

Реклама

В четверг, 14 октября, в Киеве солнце редко будет показываться из-за облаков. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.

Зима в Украине

Предстоящая зима в Украине готовит нам много сюрпризов – от ледяных дождей и снегопадов уже в декабре и потепления после Нового года до сильных морозов в феврале. Об этом ранее сообщил синоптик Леонид Горбань.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", — рассказал Горбань.

Читайте также