У Києві буде злива і шквальний вітер: синоптики дали прогноз (карта)

За прогнозами експертів, похолодання і дощі вируватимуть в усіх областях. Колаж: "Сьогодні"

Сьогодні, 13 жовтня, в Києві очікується прохолодна, дощова погода і шквальний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У Києві денна температура очікується +9... +11 градусів, а нічна – 4-6 тепла.

Прогноз погоди у Львові на 13 жовтня / Фото: Укргидрометцентр

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Середа — це єдиний день на цьому тижні, коли прогнозується злива і шквальний вітер з поривами швидкістю до 12 метрів в секунду.

Погода на Покров, 14 жовтня

У Києві денна температура очікується +10... +12 градусів, а нічна – 4-6 тепла.

Прогноз погоди у Львові на 14 жовтня / Фото: Укргидрометцентр

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У четвер, 14 жовтня, у Києві сонце буде рідко показуватися з-за хмар. Вночі можливий дощ, який до ранку повинен закінчитися. Весь день пройде без опадів.

Зима в Україні

Майбутня зима в Україні готує нам багато сюрпризів – від крижаних дощів і снігопадів уже в грудні і потепління після Нового року до сильних морозів в лютому. Про це раніше повідомив синоптик Леонід Горбань.

"Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді й невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами. Січень розпочнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на старий Новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози – у другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани", – розповів Горбань.

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