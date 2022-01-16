В Киеве будет пасмурно и небольшой снегопад: погода на 16 января (карта)

Температура воздуха -4 +1 градус. Коллаж "Сегодня"

В Киеве в воскресенье, 16 января, будет пасмурно, синоптики обещают небольшой снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода

В столице весь день будет облачно. Только к вечеру небо прояснится. Без осадков. Ветер северо-западный 3-4 м/с. Температура воздуха -4 +1 градус. Ближе к ночи столбик термометра опустится до -4 и ожидается небольшой снегопад.

Рекомендации для пешеходов во время гололедицы:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

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