Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Протесты в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В киевском метро ищут хозяев ключей от машин: куда обращаться

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 января, 16:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ключи от автомобилей Renault и Mazda нашли на одной из станций метро
Владельцам ключей нужно обратиться в Бюро находок / Коллаж "Сегодня"
Владельцам ключей нужно обратиться в Бюро находок / Коллаж "Сегодня"

В киевском метрополитене на станции метро "Сырец" нашли ключи от автомобилей. В коммунальном предприятии ищут хозяев.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Реклама

Подробности

На станции метро "Сырец" нашли ключи от автомобилей Renault и Mazda.

"Надеемся, что потерянные ключи попадут к своим владельцам", – сообщили в метрополитене.

Владельцам ключей нужно обратиться в Бюро находок на станции "Нивки".

Реклама

Как работает Бюро находок

Режим работы Бюро:

  • ежедневно с 08:00 до 17:00,
  • в пятницу – с 08:00 до 15:45 (обеденный перерыв с 12:00 до 12:45).

Правила проезда в метро

Метрополитен в столице работает в обычном режиме, но только для вакцинированных, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении.

Такие правила в столице действуют с 1 ноября. Нарушители карантина должны платить штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

Реклама

Ограничения не касаются детей до 18 лет. Они могут пользоваться городским транспортом без разрешительных документов.

Ранее мы писали:

  • В Киеве с 1 января власти планирует поднять стоимость проезда в транспорте до 20 грн. Многие возмутились таким решением, а в Государственной регуляторной службе даже выступили против повышения тарифов.
  • В Киеве на улице Антоновича от дома № 30 до дома № 40 временно ограничат движение транспорта с занятием проезжей части до 17 января 2022 года и тротуара до 16 мая 2022 года.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
#человек_сего_дня
11 января. Петр Могила. 375 лет назад, 11 января 1647 года, ушел из жизни выдающийся украинский церковный и культурный деятель. Но перед этим он успел многое повидать и сделать…
На встречу с героем!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 739

заболело за неделю в Киeвe

+0.61%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.5

Российский рубль (₽)

0.3663

Евро (€)

31.12

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять