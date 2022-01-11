В киевском метро ищут хозяев ключей от машин: куда обращаться

В киевском метрополитене на станции метро "Сырец" нашли ключи от автомобилей. В коммунальном предприятии ищут хозяев.
Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".
Подробности
На станции метро "Сырец" нашли ключи от автомобилей Renault и Mazda.
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"Надеемся, что потерянные ключи попадут к своим владельцам", – сообщили в метрополитене.
Владельцам ключей нужно обратиться в Бюро находок на станции "Нивки".
Как работает Бюро находок
Режим работы Бюро:
- ежедневно с 08:00 до 17:00,
- в пятницу – с 08:00 до 15:45 (обеденный перерыв с 12:00 до 12:45).
Правила проезда в метро
Метрополитен в столице работает в обычном режиме, но только для вакцинированных, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении.
Такие правила в столице действуют с 1 ноября. Нарушители карантина должны платить штраф от 17 000 до 34 000 гривен.
Ограничения не касаются детей до 18 лет. Они могут пользоваться городским транспортом без разрешительных документов.
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