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У Києві буде похмуро та невеликий снігопад: погода на 16 січня (мапа)

Ксения Тесленко
16 січня, 07:06
Вітер північно-західний, 3-4 м/с

Температура повітря -4+1 градус. Колаж "Сьогодні"

У Києві в неділю, 16 січня, буде хмарно, синоптики обіцяють невеликий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода

У Києві весь день буде хмарно. Тільки надвечір небо проясниться. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря -4+1 градус. Ближче до ночі стовпчик термометра опуститься до -4 і очікується невеликий снігопад.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.

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