В Киеве чиновника подозревают в халатности – "забыл" выделить почти 2 млн на субсидии

Субсидии киевлян осели в карманах коммерсантов / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ разоблачила топ-чиновника КГГА, который "способствовал" присвоению почти 2 млн грн, выделенных на субсидии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Из-за бездействия чиновника, только за один отопительный сезон, из бюджетной программы для выплаты льгот и жилищных субсидий населению на оплату коммунальных услуг было выведено почти 2 млн грн.

"В период отопительного сезона 2017-2018 годов частное предприятие-поставщик тепла и горячей воды не использовало все средства субсидий, выделенных киевлянам. Это подтверждает и заключение ревизии, проведенной Государственной аудиторской службой Украины", - говорится в сообщении.

Топ-чиновник КГГА "забыл" о своей обязанности инициировать взыскание задолженности с поставщика-должника. Таким образом, субсидии киевлян осели в карманах коммерсантов.

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Экс-чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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