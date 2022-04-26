В Киеве демонтируют символ "дружбе" с РФ: у русского отвалилась голова (видео)

Скульптуру в центре Киева начали демонтировать / Коллаж "Сегодня"
В Киеве начали демонтировать бронзовую скульптуру двух рабочих "на ознаменование воссоединения Украины с Россией" сегодня, 26 апреля.
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".
Символ "воссоединения" Украины и России установили в 1982 году. Прямо во время демонтажа скульптуры у российского рабочего отвалилась голова.
По словам мэра Киева Виталия Кличка, завершить демонтаж планируют сегодня вечером.
Какие изменения ожидают арку и скульптурную композицию из красного гранита
Скульптурную композицию из красного гранита, которая находится рядом с рабочими, закроют отделочными материалами, а после также планируют разобрать. Арку же из титановых листов переименуют на "Арку свободы украинского народа" и подсветят ее цветами украинского флага.
"Старые символы приобретают новое значение!", – утверждает мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее мы писали:
- В Киеве снова изменят комендантский час – КГГА
Даже девушки взяли в руки оружие. Виталий Кличко рассказал о героях Киева