У Києві демонтують символ "дружби" з РФ: у росіянина відвалилася голова (відео)

Скульптуру в центрі Києва почали демонтувати / Колаж "Сьогодні"
У Києві почали демонтувати бронзову скульптуру двох робітників "на відзначення возз'єднання України з Росією" сьогодні, 26 квітня.
Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".
Символ "возз'єднання" України та Росії встановили у 1982 році. Прямо під час демонтажу скульптури у російського робітника відвалилася голова.
За словами мера Києва Віталія Кличка, демонтаж планують завершити сьогодні ввечері.
Які зміни очікують на арку та скульптурну композицію з червоного граніту
Скульптурну композицію з червоного граніту, що знаходиться поруч з робітниками, закриють оздоблювальними матеріалами, а потім також планують розібрати. Арку ж із титанових аркушів перейменують на "Арку свободи українського народу" та підсвітять її кольорами українського прапора.
"Старі символи набувають нового значення!" , – стверджує мер Києва Віталій Кличко.
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