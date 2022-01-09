В Киеве детский хирург ездил под наркотиками и напал на копов (фото)

В Киеве задержали хирурга под наркотиками. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве полицейские задержали мужчину за рулем в состоянии наркотического опьянения. Он оказался детским хирургом.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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На улице Ивана Выговского остановили автомобиль Hyundai, за рулем которого находился водитель в состоянии наркотического опьянения.

Нарушителю предложили пройти обследование у врача-нарколога, но тот начал нервничать и пытался сбежать с места происшествия.

Когда мужчину догнали – он начал бросаться на полицейских и в результате на него надели наручники. Затем правоохранители нашли у водителя пакеты с порошкообразным веществом и два шприца. Нарушитель пытался доказать, что все это ему якобы подбросили.

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В Киеве задержали хирурга под наркотиками. Фото: Киев Оперативный

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Водитель оказался киевским хирургом

По информации патрульных, за рулем автомобиля находился врач-хирург Богдан Березовский, работающий в Киевской городской детской клинической больнице №1.

Водитель был в состоянии наркотического опьянения. Фото: Киев Оперативный

В Киеве муж чиновницы Минобразования устроил ДТП и угрожал связями жены

В Киеве в ночь на 29 декабря водитель одной из машин столкнулся сразу с двумя автомобилями. За рулем оказался пьяный муж чиновницы Министерства образования и науки Украины Галины Калиневич – Николай Кучер.

Как стало известно, пьяный мужчина за рулем KIA Sorento спровоцировал столкновение сразу с двумя автомобилями. Виновник ДТП заявил, что его жена работает в очень больших "связях".