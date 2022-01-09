У Києві дитячий хірург їздив під наркотиками та напав на копів (фото)

У Києві затримали хірурга під наркотиками. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві поліцейські затримали чоловіка за кермом у стані наркотичного сп'яніння. Він виявився дитячим хірургом.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

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На вулиці Івана Виговського зупинили автомобіль Hyundai, за кермом якого був водій у стані наркотичного сп'яніння.

Порушнику запропонували пройти обстеження у лікаря-нарколога, але той почав нервувати і намагався втекти з місця події.

Коли чоловіка наздогнали, він почав кидатися на поліцейських і в підсумку на нього одягли кайданки. Потім правоохоронці знайшли у водія пакети з порошкоподібною речовиною та два шприці. Порушник намагався довести, що все це нібито йому підкинули.

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У Києві затримали хірурга під наркотиками Фото: Київ Оперативний

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Водій виявився київським хірургом

За інформацією патрульних, за кермом автомобіля знаходився лікар-хірург Богдан Березовський, який працює у Київській міській дитячій клінічній лікарні №1.

Водій був у стані наркотичного сп'яніння. Фото: Київ Оперативний

У Києві чоловік чиновниці Міносвіти влаштував ДТП та погрожував зв'язками дружини

У Києві в ніч на 29 грудня водій однієї з машин зіткнувся одразу з двома автомобілями. За кермом виявився п'яний чоловік чиновниці Міністерства освіти і науки України Галини Калиневич – Микола Кучер.

Як стало відомо, п'яний чоловік за кермом KIA Sorento спровокував зіткнення одразу з двома автомобілями. Винуватець ДТП заявив, що його дружина працює у дуже великих "зв'язках".