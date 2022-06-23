В Киеве ввели новый запрет для владельцев авто

Новый запрет ввели на время военного положения. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевский городской совет запретил передвижение по городу на автомобилях без глушителя во время войны.

Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

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"В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты. Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете. За это должна быть ответственность", – отметил он.

По словам мэра столицы, на территории города запрещено движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до момента прекращения или отмены действия правового режима военного положения на всей территории Украины.

Ранее мы сообщали, что в Киеве приняли важное решение по фейерверкам.

Также напомним, в Киевсовете приняли решение по укрытиям в школах.