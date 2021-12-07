В Киеве дотла сгорело помещение шиномонтажа (фото)

Сейчас устанавливают, что стало причиной возгорания/Коллаж: Сегодня
В Киеве, где недавно горел рынок "Оболонь", снова произошел масштабный пожар. Пылало помещение шиномонтажа.
Об этом сообщает Telegram-канал Киев оперативный.
Детали инцидента
Пожар произошел на улице Радужной, 27. Помещение шиномонтажа сгорело дотла. На месте инцидента работала ГСЧС. Информация о пострадавших и причине пожара пока отсутствует.
Пожар и взрыв в Киеве
В Киеве на улице Максима Берлинского, 31, произошел пожар и взрыв в жилом пятиэтажном доме. На месте работали спецслужбы. В помещении начался пожар с последующей утечкой газа.
"В квартире на третьем этаже произошло возгорание холодильника. Из-за этого обгорела газовая трубка и произошел мощный взрыв газа. В результате взрыва развалился балкон квартиры, точнее отлетел утеплитель балкона. Из-за ЧП жертв и пострадавших нет", – рассказали в департаменте муниципальной безопасности КГГА.
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