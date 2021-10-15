В Киеве грузовик опрокинулся на легковушку: есть пострадавшие (фото, видео)

В аварии пострадали оба водителя / Фото: Коллаж: Сегодня
В Голосеевском районе Киева грузовик "МАЗ" перевернулся на легковушку. ДТП произошло на перекрестке улиц Сумской и Кайсарова.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
Водитель грузовика, который был нагружен землей, выезжал на Кайсарова на слишком большой скорости. B результате ЧП пострадали оба водителя.
На месте инцидента работает полиция, а медики оказывают помощь пострадавшим.
По данным Google-карт из-за аварии движение по улице Кайсарова от проспекта Лобановского затруднено.
На улице Кайсарова пробка / Фото: Google Maps
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования — 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;
- пьяное вождение — 5%.
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