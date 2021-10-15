У Києві вантажівка перекинулася на легковик: є постраждалі (фото, відео)

В аварії постраждали обидва водії / Фото: Колаж: Сьогодні
У Голосіївському районі Києва вантажівка "МАЗ" перекинувся на легковик. ДТП сталося на перехресті вулиць Сумської і Кайсарова.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
Водій вантажівки, який був навантажений землею, виїжджав на Кайсарова на дуже великій швидкості. B результаті НП постраждали обидва водії.
На місці інциденту працює поліція, а медики надають допомогу постраждалим.
Водій вантажівки не впорався з керуванням. Фото: KIEVMAP/Telegram
За даними Google-карт через аварію рух по вулиці Кайсарова від проспекту Лобановського утруднено.
На вулиці Кайсарова затор / Фото: Google Maps
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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