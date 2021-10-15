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У Києві вантажівка перекинулася на легковик: є постраждалі (фото, відео)

Ольга Кравченко
15 жовтня, 16:24
На місці аварії утворилася велика пробка – рух ускладнений

В аварії постраждали обидва водії / Фото: Колаж: Сьогодні

У Голосіївському районі Києва вантажівка "МАЗ" перекинувся на легковик. ДТП сталося на перехресті вулиць Сумської і Кайсарова.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

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Водій вантажівки, який був навантажений землею, виїжджав на Кайсарова на дуже великій швидкості. B результаті НП постраждали обидва водії.

На місці інциденту працює поліція, а медики надають допомогу постраждалим.

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Водій вантажівки не впорався з керуванням. Фото: KIEVMAP/Telegram

За даними Google-карт через аварію рух по вулиці Кайсарова від проспекту Лобановського утруднено.

На вулиці Кайсарова затор / Фото: Google Maps

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

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