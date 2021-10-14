Дорогое ДТП. В Киеве столкнулись две элитные иномарки (видео)

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет

Два автомобиля столкнулись на улице Круглоуниверситетской/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно был пожар в Институте урологии, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием элитных иномарок.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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Детали инцидента

Посреди дня столкнулись автомобили Mercedes и Lexus. В результате дорожно-транспортного происшествия была перекрыта улица Круглоуниверситетская.

ДТП в Киеве с участием иномарок/Видео: Telegram: Київ Оперативний

Без пострадавших

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали правоохранители. Впоследствии движение на дороге восстановили.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;

нарушение правил маневрирования — 22%;

нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;

пьяное вождение — 5%.

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