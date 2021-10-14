Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина-Вселенная
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Дорогое ДТП. В Киеве столкнулись две элитные иномарки (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
14 октября, 20:54
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет
Два автомобиля столкнулись на улице Круглоуниверситетской/Коллаж: Сегодня
Два автомобиля столкнулись на улице Круглоуниверситетской/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно был пожар в Институте урологии, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием элитных иномарок.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Реклама

Детали инцидента

Посреди дня столкнулись автомобили Mercedes и Lexus. В результате дорожно-транспортного происшествия была перекрыта улица Круглоуниверситетская.

ДТП в Киеве с участием иномарок/Видео: Telegram: Київ Оперативний

Без пострадавших

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали правоохранители. Впоследствии движение на дороге восстановили.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования — 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;
  • пьяное вождение — 5%.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Дневник независимости 🇺🇦

14 октября 1991. 264 рубля за тонну в свободно конвертированной валюте (по коммерческому курсу) - именно такую цену устанавливает Кабинет министров своим постановлением за прием в государственные ресурсы семян подсолнечника урожая 1991 года

Погрузиться в тот день
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять