В Киеве ищут взрывчатку в метро, аэропортах и ТЦ: все подробности (обновляется)

На месте идут проверки / Коллаж "Сегодня"

За сегодняшний день, 12 января, в Киеве за короткий период заминировали 4 станции метро. Также поступило сообщение о минировании аэропортов и торговых центров. Все звонки поступили анонимно в колл-центр СБУ. Полиция устанавливает личность минера.

Сайт "Сегодня" собрал информацию про последние случаи минирования в Киеве.

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Какие станции заминировали первыми

Сначала в столичном метро заминировали станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", а также пересадку. Сообщение было анонимное. На месте были проверки.

"На данный момент проверка перехода продолжается. На месте работают кинологи и взрывотехники",- сообщили в полиции Киева.

В 15:45 стало известно, что завершили проверку станций "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и пересадочного узла. Взрывоопасных предметов не нашли.

Где еще ищут взрывчатку

Позже в колл-центр СБУ поступил анонимный звонок про минирование станций метро "Театральная" и "Вокзальная", а также пересадочного узла. Их сразу же закрыли для входа и выхода пассажиров.

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"Личность минера устанавливается", – сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Заминировали аэропорт

Поступило сообщение о минировании аэропорта "Киев". Об этом "Сегодня" сообщили в отделе коммуникаций киевского главка полиции. Там в самое ближайшее время предстоит проверка.

Также полиция Киева сообщила, что заминировали и международный аэропорт "Борисполь".

Снова ищут взрывчатку в ТРЦ?

В столице заминировали 8 торговых центров. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Киева. Сейчас на месте проходят проверки.

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