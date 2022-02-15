В Киеве из метро пропали кассиры. В чем причина и надолго ли

Подземка перейдет на автоматизированную оплату проезда / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевский метрополитен переходит на автоматизированную систему оплаты проезда. С завтрашнего дня в новом режиме заработают шесть станций подземки – там не будет привычных кассиров, а проезд можно будет оплатить автоматически. В подземке рассказали "Сегодня", что пассажиры активно переходят на цифровые способы оплаты проезда.

Почти все уже пользуются электронной карточкой, многие оплачивают проезд банковской картой, "Карточкой киевлянина", используют приложение "Киев цифровой".

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"Мы собрали статистику и определили, что утром и вечером кассы метрополитена не загружены. Это позволяет переформатировать режим работы и перейти на автоматизированную систему оплаты. С завтрашнего дня будем работать в пилотном режиме на 6 станциях. Это "Житомирская" (вест. №1), "Нивки" (вест. №2), "Почайна" (вест. №2), "Ипподром" (вест. №1), "Харьковская" (вест. № 1) и "Бориспольская" (вест. №2)", – рассказала нам заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

По ее словам, пилотный проект будет длиться два месяца.

"После этого будем анализировать ситуацию и определять, как работать дальше. Все станции, которые включены в пилотный проект, имеют два вестибюля. То есть если в эти часы кому-то из пассажиров будет необходимо пообщаться с кассиром и купить проездной билет именно в кассе, то он сможет это сделать", – добавляет Наталья Макогон.

Она не исключает, что постепенно Киевский метрополитен перейдет на автоматизированную оплату проезда.

"Все билеты мы покупаем уже через интернет – на концерты, поездки в поездах и самолетах. Метро не исключение. Кстати, "Киев цифровой" в своем приложении сделал возможность пополнения поездок на транспортной карточке. Будем анализировать ситуацию по итогам пилотного проекта и принимать дальнейшие решения", – дополняет Макогон.

Что будет с кассирами

В Киевском метрополитене говорят, что у них большой дефицит кадров и про изменение штата кассиров вообще не идет речь.

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"В период пандемии многие наши сотрудники болели и их нужно было кем-то подменять, нагрузка была очень высокой. Поэтому мы очень ценим свои кадры. По желанию сотрудников у нас много других вакансий, куда они могут перейти", – добавляют в Киевском метрополитене.

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