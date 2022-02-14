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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Из киевского метрополитена исчезнут кассиры. Как купить билет

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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14 февраля, 17:49
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Мера тестируется в определенные часы только на нескольких оживленных станциях
Шесть станций метро в столице будут работать по-другому
Шесть станций метро в столице будут работать по-другому / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в вечерние и утренние часы вестибюли шести станций метро будут работать в автоматизированном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

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В частности это станции "Житомирская" (вест. №1), "Нивки" (вест. №2), "Почайна" (вест. №2), "Ипподром" (вест. №1), ""Харьковская" (вест. № 1) и "Бориспольская" (вест. №2).

"Для приобретения разовых qr-билетов или пополнения транспортных карт работают терминалы "Киев Цифровой", - говорится в сообщении.

Напомним также, что оплатить проезд можно с помощью приложения "Киев цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.

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Когда в Киеве откроют станцию метро "Львовская брама"

Киевский метрополитен объявил тендер на разработку проекта по строительству выхода из станции метро "Львовская брама". Проектные работы обойдутся в 73,4 миллиона гривен.

Главная особенность в том, что выход из станции-долгостроя уже планируют сделать не на Львовской площади, как обещали в прошлые годы, а чуть дальше – в районе улиц Сечевых стрельцов и Кудрявского спуска.

В задании на проектирование "Строительство станционного комплекса "Львовская брама" со строительством входа" прописано, что внешний вход (выход) станции предусмотрен в месте, ограниченном улицами Сечевых стрельцов, Кудрявский спуск и Кудрявской, учитывая градостроительную ситуацию и решение Киевсовета от 14.10.2010 № 88/4900 "О введении моратория на новое строительство и отвод земельных участков в пределах Львовской площади".

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