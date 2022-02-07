В Киеве избили советника генпрокурора – появились новые подробности

Политика избили днем / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 7 февраля, в Киеве прямо на улице избили советника генпрокурора Ирины Венедиктовой Зураба Адеишвили.Полиция устанавливает личности нападавших.
Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Киева.
В полицию поступила информация, что с улицы Тверской тупик (Печерский район столицы) в медицинское учреждение госпитализировали мужчину. Его избили неизвестные прямо на улице.
"Предварительно установлено, что к мужчине на улице подошли четыре человека. Они начали его избивать, а потом убежали. После этого на место вызвали медиков, мужчину госпитализировали. Пока это событие зарегистрировали в Печерском районе. Следственные действия продолжаются, устанавливаются личности нападавших. После проверки событию будет дана правовая квалификация", – сообщили в полиции Киева.
Копы не смогли сказать о том, какие именно травмы получил советник генпрокурора. Эту информацию еще будут уточнять у медиков.
Что известно
В Киеве группа неизвестных напала на советника генпрокурора Ирины Венедиктовой Зураба Адеишвили. Как сообщили в полиции "Сегодня", якобы инцидент произошел на улице.
К советнику подошли неизвестные, уточнили имя и фамилию, а после этого избили и скрылись.
Кто такой Зураб Адеишвили
Зураб Шалвович Адеишвили – грузинский и украинский государственный деятель. Юрист. Ближайший соратник Михаила Саакашвили.
В декабре 2014 года в прессе обсуждался вопрос о его назначении президентом Украины на должность министра МВД или Антикоррупционного бюро. В начале 2015 года Адеишвили был советником правительства Украины.
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