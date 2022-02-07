У Києві побили радника генпрокурора – з'явилися нові деталі

Політика побили вдень / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 7 лютого, у Києві прямо на вулиці побили радника генпрокурора Ірини Венедиктової Зураба Адеїшвілі. Поліція встановлює особи нападників.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у поліції Києва.

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До поліції надійшла інформація, що з вулиці Тверської глухий кут (Печерський район столиці) до медичного закладу госпіталізували чоловіка. Його побили невідомі просто на вулиці.

"Попередньо встановлено, що до чоловіка на вулиці підійшли чотири особи. Вони почали його бити, а потім утекли. Після цього на місце викликали медиків, чоловіка госпіталізували. Поки що цю подію зареєстрували у Печерському районі. Слідчі дії продовжуються, встановлюються особи нападників. Після перевірки події буде надано правову кваліфікацію", – повідомили в поліції Києва.

Копи не змогли сказати, які саме травми отримав радник генпрокурора. Цю інформацію ще уточнюватимуть у медиків.

Що відомо

У Києві група невідомих напала на радника генпрокурора Ірини Венедиктової Зураба Адеїшвілі. Як повідомили у поліції "Сьогодні", нібито інцидент стався на вулиці.

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До радника підійшли невідомі, уточнили ім'я та прізвище, а після цього побили та втекли.

Хто такий Зураб Адеїшвілі

Зураб Шалвович Адеїшвілі – грузинський та український державний діяч. Юрист. Найближчий соратник Михайла Саакашвілі.

У грудні 2014 року в пресі обговорювалося питання його призначення президентом України на посаду міністра МВС або Антикорупційного бюро. На початку 2015 року Адеїшвілі був радником уряду України.

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