В Киеве изменили движение общественного транспорта – список новых маршрутов

Транспорт в Киеве будет курсировать по-новому. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве внесли изменения в движение некоторого общественного транспорта. Вечером 3 января курсирование организовано по другим маршрутам.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

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Трамваи №5, 28

Задерживается движение трамваев №5, 28 по ул. Милославская – "Храм в честь Иконы Божией Матери" по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение трамваев №5 организовано по маршруту №4.

Движение трамваев №28 организовано до ул. Сержа Лифаря.

Троллейбусы №6, 16, 18

Задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18 по ул. Софиевская,20/21 по причине припаркованного авто в габарите проезда. На место вызвана полиция.

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