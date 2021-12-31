Троллейбусы в Киеве будут курсировать по новым маршрутам – список изменений

В Киеве внесут изменения в работу общественного транспорта. Некоторые троллейбусы будут курсировать по новым маршрутам.
Об этом сообщили в Киевпасстрансе.
Троллейбусы № 92Н
В ночь на 2, 3 и 4 января их маршрут будет изменен из-за ремонта контактной сети троллейбуса по проспекту Правды – ул. И. Выговского.
С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:
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- "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.
В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.
Троллейбусы № 91Н
Их маршрут сменят в ночь на 4 января из-за ремонта контактной сети троллейбуса по бульвару Дружбы Народов – Лыбидской площади.
С 01:30 до 03:50 движение троллейбусов по бульвару Дружбы Народов будет закрыто.
Движение троллейбусов будет организовано:
- Улица Милославская – Дарницкая площадь
- Железнодорожный вокзал "Центральный" – ст.м. "Лыбидская"
Троллейбусы № 93Н
В ночь на 2, 3 и 4 января их маршруты изменятся. Ремонтировать контактную сеть по ул. Чернобыльской – ул. Ирпенской.
С 00:30 до 05:30 будет изменено движение троллейбусов маршрута №93Н.
Движение троллейбусов будет организовано:
- Ст. м. "Площадь Льва Толстого" – ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – бульв. Тараса Шевченко – просп. Победы (до просп. Академика Палладина).
В 03:50 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.
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