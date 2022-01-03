У Києві змінили рух громадського транспорту – список нових маршрутів

Транспорт в Києві курсуватиме по-новому. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві внесли зміни в рух деякого громадського транспорту. Ввечері 3 січня курсування організовано за іншими маршрутами.

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Про це повідомили в Київпастрансі.

Трамваї № 5, 28

Затримується рух трамваїв № 5, 28 по вул. Милославська – "Храм на честь Ікони Божої Матері" з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Рух трамваїв №5 організовано по маршруту №4.

Рух трамваїв №28 організовано до вул. Сержа Лифаря.

Тролейбуси № 6, 16, 18

Затримується рух тролейбусів № 6, 16, 18 по вул. Софіївська,20/21 з причини припаркованого авто у габариті проїзду. На місце викликано поліцію.

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