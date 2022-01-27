В Киеве изменится движение трамваев – график и маршруты

В столице транспорт будет ездить по-другому. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в ночь на 28 января изменится график движения общественного транспорта. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ контактных сетей.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

Реклама

Изменения в работе транспорта

Будет сокращен режим работы трамваев маршрутов №№ 1, 3 по причине ремонта контактной сети трамвая по улице Покотило – бульвару Кольцова.

С 00:30 до 05:00 движение трамваев по ул. Покотило – бульв. Кольцова будет закрыто.

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

Реклама

Маршрут №1:

от ст. "Старовокзальная": 23:49, 00:01;

от "Михайловская Борщаговка": 23:10, 23:21.

Маршрут №3:

от ст. "Старовокзакльная": 23:32, 23:44;

от ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.

В 05:00 движение будет возобновлено по графику.

Реклама

Кроме того, будет изменен маршрут трамваев № 28 по причине ремонта трамвайных путей по ул. А. Дашкевича – ул. М. Кибальчича.

С 00:20 до 05:15 движение трамваев по ул. А. Дашкевича в направлении ст. м. "Черниговская" будет закрыто.

Движение трамваев будет организовано до бульв. Перова:

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

от ул. Милославская: 23:08, 23:23;

от ул. Милославская к ст. м. "Черниговская": 23:44, 23:55;

от ст. м. "Лесная": 22:55, 23:10.

В 05:15 движение трамваев будет возобновлено по собственным маршрутам.

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.