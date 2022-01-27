В Киеве изменится движение трамваев – график и маршруты

В столице транспорт будет ездить по-другому. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве в ночь на 28 января изменится график движения общественного транспорта. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ контактных сетей.
Об этом сообщили в Киевпастрансе.
Изменения в работе транспорта
Будет сокращен режим работы трамваев маршрутов №№ 1, 3 по причине ремонта контактной сети трамвая по улице Покотило – бульвару Кольцова.
С 00:30 до 05:00 движение трамваев по ул. Покотило – бульв. Кольцова будет закрыто.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
Маршрут №1:
- от ст. "Старовокзальная": 23:49, 00:01;
- от "Михайловская Борщаговка": 23:10, 23:21.
Маршрут №3:
- от ст. "Старовокзакльная": 23:32, 23:44;
- от ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.
В 05:00 движение будет возобновлено по графику.
Кроме того, будет изменен маршрут трамваев № 28 по причине ремонта трамвайных путей по ул. А. Дашкевича – ул. М. Кибальчича.
С 00:20 до 05:15 движение трамваев по ул. А. Дашкевича в направлении ст. м. "Черниговская" будет закрыто.
Движение трамваев будет организовано до бульв. Перова:
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
- от ул. Милославская: 23:08, 23:23;
- от ул. Милославская к ст. м. "Черниговская": 23:44, 23:55;
- от ст. м. "Лесная": 22:55, 23:10.
В 05:15 движение трамваев будет возобновлено по собственным маршрутам.
Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?
В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.
На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.
"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".
Также на движение транспорта в значительной мере влияет погода – снег, гололед.
"Увы, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а оно иногда бывает очень странным. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".
Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломок, съезда с рельсов.