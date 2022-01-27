У Києві зміниться рух трамваїв – графік та маршрути

У столиці транспорт їздитиме по-іншому. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві в ніч на 28 січня зміниться графік руху громадського транспорту. Це пов’язано з проведенням запланованих ремонтних робіт контактних мереж.
Про це повідомили у Київпастрансі.
Зміни у роботі транспорту
Буде скорочено режим роботи трамваїв маршрутів №№ 1, 3 через ремонт контактної мережі трамвая по вулиці Володимира Покотила – бульвару Кольцова.
З 00:30 до 05:00 рух трамваїв по вул. Володимира Покотила – бульв. Кільцова буде закрито.
Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:
Маршрут №1:
- від ст. "Старовокзальна": 23:49, 00:01;
- від "Михайлівська Борщагівка": 23:10, 23:21.
Маршрут №3:
- від ст. "Старовокзальна": 23:32, 23:44;
- від ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.
О 05:00 рух буде відновлено за графіком.
До того ж, буде змінено маршрут трамваїв № 28 через ремонт трамвайних колій по вул. Остафія Дашкевича – вул. Миколи Кибальчича.
З 00:20 до 05:15 рух трамваїв по вул. Остафія Дашкевича у напрямку ст. м. "Чернігівська" буде закрито.
Рух трамваїв буде організовано до бульв. Перова:
Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:
- від вул. Милославська: 23:08, 23:23;
- від вул. Милославська до ст. м. "Чернігівська": 23:44, 23:55;
- від ст. м. "Лісова": 22:55, 23:10.
О 05:15 рух трамваїв буде відновлено за власними маршрутами.
Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?
Останнім часом щоранку у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.
На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП
"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".
Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.
"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, по окремих лініях. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а вона іноді буває дуже дивною. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".
Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.