У Києві зміниться рух трамваїв – графік та маршрути

У столиці транспорт їздитиме по-іншому. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в ніч на 28 січня зміниться графік руху громадського транспорту. Це пов’язано з проведенням запланованих ремонтних робіт контактних мереж.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Зміни у роботі транспорту

Буде скорочено режим роботи трамваїв маршрутів №№ 1, 3 через ремонт контактної мережі трамвая по вулиці Володимира Покотила – бульвару Кольцова.

З 00:30 до 05:00 рух трамваїв по вул. Володимира Покотила – бульв. Кільцова буде закрито.

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

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Маршрут №1:

від ст. "Старовокзальна": 23:49, 00:01;

від "Михайлівська Борщагівка": 23:10, 23:21.

Маршрут №3:

від ст. "Старовокзальна": 23:32, 23:44;

від ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.

О 05:00 рух буде відновлено за графіком.

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До того ж, буде змінено маршрут трамваїв № 28 через ремонт трамвайних колій по вул. Остафія Дашкевича – вул. Миколи Кибальчича.

З 00:20 до 05:15 рух трамваїв по вул. Остафія Дашкевича у напрямку ст. м. "Чернігівська" буде закрито.

Рух трамваїв буде організовано до бульв. Перова:

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

від вул. Милославська: 23:08, 23:23;

від вул. Милославська до ст. м. "Чернігівська": 23:44, 23:55;

від ст. м. "Лісова": 22:55, 23:10.

О 05:15 рух трамваїв буде відновлено за власними маршрутами.

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом щоранку у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП