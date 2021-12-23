В Киеве изменят движение троллейбусов – маршрут

Транспорт поменяет маршрут с 23 по 24 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь с 23 на 24 декабря будет изменен маршрут троллейбусов №92Н. По проспекту Правды – ул. И. Выговского проведут ремонт контактной сети троллейбуса.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".



Так, с 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:



"Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.



"В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту. Извиняемся за неудобства", – говорится в сообщении службы.

Реклама

В Киеве обновят общественный транспорт

Киев намерен заключить кредитный договор с Европейским инвестиционным банком. За эти деньги планируют обновить транспорт – купить 137 новых троллейбусов и 50 вагонов метро. Об этом сообщили в "Киевском метрополитене".

Такое решение было поддержано депутатами Киевсовета. Планируют взять внешний кредит в сумме до 100 млн евро. Эти средства пойдут на приобретение троллейбусов большой и особенно большой емкости, а именно:

65 троллейбусов длиной более 11,9 метра,

72 троллейбуса длиной более 18,5 метра.

Раньше мы писали: