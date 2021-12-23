У Києві змінять рух тролейбусів – маршрут

Транспорт змінить маршрут з 23 по 24 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в ніч із 23 на 24 грудня буде змінено маршрут тролейбусів №92Н. По проспекту Правди – вул. І. Виговського проведуть ремонт контактної мережі тролейбуса.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".



Так, з 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:



"Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вул. І. Виговського по діючій трасі далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.



"О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом. Вибачаємось за незручності", – йдеться у повідомленні служби.

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У Києві оновлять громадський транспорт

Київ має намір укласти кредитний договір із Європейським інвестиційним банком. За ці гроші планують оновити транспорт – купити 137 нових тролейбусів та 50 вагонів метро. Про це повідомили у "Київському метрополітені".

Таке рішення підтримали депутати Київради. Планують взяти зовнішній кредит у сумі до 100 млн євро. Ці кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої ємності, а саме:

65 тролейбусів завдовжки понад 11,9 метра,

72 тролейбуси завдовжки понад 18,5 метри.

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