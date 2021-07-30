Офис президента заминировали? Что происходит на Банковой

Как оказалось, возле здания неизвестные оставили подозрительную сумку, полиция выясняет что в ней

Возле Офиса президента работают спецслужбы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 30 июля сообщили о минировании Офиса президента. Как рассказали корреспонденту "Сегодня" в полиции, у них пока нет никакой информации по этому поводу.

Никаких сообщений про минирование здания Офиса президента на улице Банковой полиции не поступало.

"Возле здания Офиса президента был выявлен подозрительный предмет. Кто-то оставил там сумку. Сейчас взрывотехники ее проверяют", – рассказали нам в полиции Киева.

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Сейчас место, где заметили сумку оцеплено оградительной лентой на время проведение проверки.

Ранее под Киевом мужчина "минировал" село, чтобы привлечь к себе внимание работодателя.

Также мы писали, что в полицию поступило сообщение о минировании здания Киевсовета. "Минер" требовал выкуп в течение 24 часов – в биткоинах.