Офіс президента замінували? Що відбувається на Банковій

Як виявилося, біля будівлі невідомі залишили підозрілу сумку, поліція з'ясовує що в ній

Біля Офісу президента працюють спецслужби. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 30 липня повідомили про мінування Офісу президента. Як розповіли кореспонденту "Сьогодні" в поліції, у них поки немає жодної інформації про це.

Жодних повідомлень про мінування будівлі Офісу президента на вулиці Банковій поліції не надходило.

"Біля будівлі Офісу президента був виявлений підозрілий предмет. Хтось залишив там сумку. Зараз вибухотехніки її перевіряють", – розповіли нам в поліції Києва.

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Зараз місце, де помітили сумку оточене огороджувальної стрічкою на час проведення перевірки.

Раніше під Києвом чоловік "мінував" село, щоб привернути до себе увагу роботодавця.

Також ми писали, що до поліції надійшло повідомлення про мінування будівлі Київради. "Мінер" вимагав викуп протягом 24 годин – в біткоінах.