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Требуют выкуп в биткоинах: в столице минировали здание Киевсовета

6 июля 2021 16:43

Игорь Серов , Ольга Кравченко

Также сегодня поступила информация о минировании ряда торговых центров в Шевченковском районе

Взрывотехническая служба работает на месте. Фото: коллаж "Сегодня"

Взрывотехническая служба работает на месте. Фото: коллаж "Сегодня"

В полицию поступило сообщение о минировании здания Киевсовета. Минер требует выкуп в течение 24 часов.

Об этом пишет заместитель городского главы Владимир Бондаренко в Facebook.

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"Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоины", – пишет он.

Всех сотрудников и гражданских лиц эвакуировали из здания в срочном порядке.

"Подтверждаем информацию, что сегодня поступило сообщение о заминировании КГГА. На место выехали оперативные службы, в том числе и следственно-оперативная группа. Информация проверяется", – сообщила нам спикер полиции Шевченковского района столицы Анна Зубрева.

Требования минера. Фото: Владимир Бондаренко/Facebook

Требования минера. Фото: Владимир Бондаренко/Facebook

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Также она добавила, что сегодня поступила информация о минировании ряда торговых центров в Шевченковском районе.

По информации некоторых СМИ, это Метроград, Gulliver и Ocean Plaza. Пока что информация о взрывчатке не нашла подтверждения.

Ранее мы писали, что в Киевской области минировали школу. Сейчас ищут анонима, который прислал сообщение о минировании на электронный адрес школы.

Напомним, 1 сентября в Киеве неизвестные сообщили о минировании одного из учебных заведений – гимназии № 32 на улице Федорова. Впоследствии взрывчатки в помещении не обнаружили.

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