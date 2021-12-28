В Киеве снова сообщили о минировании ТРЦ: что происходит на месте (видео)

Во вторник, 28 декабря, в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуируют.

Торгово-развлекательный центр находится на проспекте Степана Бандеры, 34В.

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В полиции Киева "Сегодня" подтвердили повторное сообщение о минировании.

"Сообщение от анонима пришло на электронную почту ТЦ", – говорят в полиции.

На месте работают взрывотехники и кинологи. Проводится проверка всех помещений.

ТЦ Blockbuster Mall минировали второй раз

Ранее, 26 декабря, поступило сообщение о "минировании" ТЦ. В полиции Киева тогда сказали, что сообщение о минировании ТЦ поступило на электронную почту. На место выехали кинологи и взрывотехники. Проводилась проверка. Из помещения эвакуировали посетителей и персонал.

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