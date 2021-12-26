В Киеве "заминировали" Blockbuster Mall

В Киеве поступило сообщение о минировании ТЦ. Из помещения эвакуированы посетители и персонал.
Об этом сообщил "Киев Оперативный".
Еще один ТЦ заминирован. На этот раз – Blockbuster Mall. Для проверки ожидают соответствующие службы.
Далее по теме
"Только представьте, какие это убытки перед праздниками", – говорится в сообщении.
В полиции Киева говорят, что сообщение о минировании ТЦ поступило на электронную почту ТЦ. На место выехали кинологи и взрывотехники. Проводится проверка. Из помещения эвакуированы посетители и персонал.
В Киеве участились случаи минирования
В субботу, 25 декабря, в Киеве сообщили о минировании торгового центра River Mall.
Информации о взрывчатке в помещении поступила на электронную почту ТРЦ. На место выехали кинологи и взрывотехники.
Еще в Киеве в тот же день перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.
В Бердянске полиция разоблачила подростка, который в сговоре с российским хакером несколько дней "минировал" учебные заведения города.
Ранее мы писали:
- В Киеве эвакуировали всех людей с Центрального вокзала.
- Называл себя "Апостолом". В Запорожской области задержали "минера" Офиса президента.