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В Киеве "заминировали" Blockbuster Mall

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
26 декабря, 12:49
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На место должны приехать соответствующие службы, чтобы проверить информацию
В столице "заминировали" ТЦ
В столице "заминировали" ТЦ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве поступило сообщение о минировании ТЦ. Из помещения эвакуированы посетители и персонал.

Об этом сообщил "Киев Оперативный".

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Еще один ТЦ заминирован. На этот раз – Blockbuster Mall. Для проверки ожидают соответствующие службы.

"Только представьте, какие это убытки перед праздниками", – говорится в сообщении.

В полиции Киева говорят, что сообщение о минировании ТЦ поступило на электронную почту ТЦ. На место выехали кинологи и взрывотехники. Проводится проверка. Из помещения эвакуированы посетители и персонал.

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В Киеве участились случаи минирования

В субботу, 25 декабря, в Киеве сообщили о минировании торгового центра River Mall.

Информации о взрывчатке в помещении поступила на электронную почту ТРЦ. На место выехали кинологи и взрывотехники.

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Еще в Киеве в тот же день перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

В Бердянске полиция разоблачила подростка, который в сговоре с российским хакером несколько дней "минировал" учебные заведения города.

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