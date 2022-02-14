В Киеве мужчина разбил окно Верховной Рады – ему грозит срок

На Грушевского мужчина повредил здание ВР / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве будут судить мужчину, который повредил молотком окно здания ВРУ. Правонарушителю грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.
Напомним, что 6 февраля задержали мужчину, который повредил окно админздания на улице Грушевского.
"Мужчина заранее купил четыре молотка. Далее нарушитель пришел в админздание, бросил один из молотков в здание, в результате чего разбил окно. Правонарушителем оказался ранее не судимый львовянин, 1995 года. Его задержали в порядке ст. 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.
Что ему грозит
На данный момент завершили досудебное расследование, начатое по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.
"Под процессуальном руководством Печерской окружной прокуратуры обвинительный акт направлен в Печерский районный суд для рассмотрения дела по существу", – добавляют в полиции.
Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.