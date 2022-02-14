У Києві чоловік розбив вікно Верховної Ради – йому загрожує термін

На Грушевського чоловік пошкодив будівлю ВР / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві судитимуть чоловіка, який пошкодив молотком вікно будівлі ВРУ. Правопорушнику загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.
Нагадаємо, що 6 лютого затримали чоловіка, який пошкодив вікно адмінбудівлі на вулиці Грушевського.
"Чоловік заздалегідь придбав чотири молотки. Далі порушник прийшов до адмінбудівлі, кинув один із молотків у будівлю, внаслідок чого розбив вікно. Правопорушником виявився раніше не судимий львів’янин, 1995 року народження. Його затримали у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України", – йдеться у повідомленні.
Що йому загрожує
Наразі завершили досудове розслідування, розпочате за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.
"За процесуальнго керівництва Печерської окружної прокуратури обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду для розгляду справи по суті", – додають у поліції.
Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі терміном до п'яти років.