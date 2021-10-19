В Киеве мужчина устроил стрельбу в ресторане: ранен сотрудник

В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве в ресторане на Крещатике мужчина открыл стрельбу из травматического оружия. В результате был ранен охранник заведения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.
Детали ЧП
Как рассказала "Сегодня" пресс-офицер Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева, посетитель ресторана был пьян, после чего у него возник конфликт с охранником.
"Последний пытался его вывести из помещения, но клиент открыл стрельбу. Охранник был госпитализирован. Насколько известно, его жизни угрозы нет", – сообщила нам пресс-офицер.
Полиция задержала злоумышленника, а пострадавшего госпитализировали
Злоумышленника полицейские задержали на месте, а пострадавшего охранника медики доставили в больницу.
Правоохранители выяснили, что травмы 33-летний пострадавший получил во время конфликта с посетителем.
"Незнакомец нецензурно выражался в сторону охранника, а после достал пистолет и выстрелил ему в живот. Пострадавшего доставили в больницу, а 29-летнего правонарушителя за совершение хулиганских действий мы задержали", – отметили в полиции.
Что грозит злоумышленнику?
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За содеянное мужчине грозит до семи лет заключения.
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