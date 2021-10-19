У Києві чоловік влаштував стрілянину в ресторані: поранено співробітника

У Києві п'яний чоловік влаштував стрілянину в ресторані. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в ресторані на Хрещатику чоловік влаштував стрілянину з травматичної зброї. Внаслідок цього було поранено охоронця закладу.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

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Деталі НП

Як розповіла "Сьогодні" пресофіцерка Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрева, відвідувач ресторану був п'яний, після чого у нього виник конфлікт з охоронцем.

"Останній намагався його вивести з приміщення, але клієнт відкрив стрілянину. Охоронець був госпіталізований. Наскільки відомо, його життю загрози немає", – повідомила нам пресофіцерка.

Поліція затримала зловмисника, а потерпілого госпіталізували

Зловмисника поліцейські затримали на місці, а постраждалого охоронця медики доставили в лікарню.

Правоохоронці з'ясували, що травми 33-річний потерпілий отримав під час конфлікту з відвідувачем.

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"Незнайомець нецензурно висловлювався в бік охоронця, а після дістав пістолет і вистрілив йому в живіт. Постраждалого доставили в лікарню, а 29-річного правопорушника за вчинення хуліганських дій ми затримали", – зазначили в поліції.

Поліція затримала стрілка в Києві. Фото: ГУНП

Що загрожує зловмисникові?

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

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Слідчі повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне чоловікові загрожує до семи років ув'язнення.

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