Заметили крокодила. В Киеве на берегу Днепра появился новый арт-объект (фото)

Местные любят гулять в парке "Наталка". Фото: коллаж "Сегодня"
В парке "Наталка" обнаружили гигантского крокодила. Он очень похож на настоящего. Рептилия гигантских размеров с открытой пастью. Кажется, что он только выполз из воды Днепра.
Необычный арт-объект появился тут на минувших выходных, но уже стал популярным среди детей, которые отдыхают в парке. Он установлен на месте, где зимой в Днепре купаются моржи.
"Крокодила создали сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Оболонского района. Каркас сделан из прочной металлической проволоки. Он обтянут материалом похожим на искусственный газон. В пасти у крокодила вставлены деревянные зубы, также из дерева сделаны плавники. Крокодила планировали установить на Певческом поле во время выставки цветов, а теперь он стал арт-объектом в парке "Наталка", – рассказал сайту "Сегодня" Виктор Слободяник, начальник паркового хозяйства.
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Новая фотозона очень нравится отдыхающими. Правда, некоторые отдыхающие поначалу испугались крокодила.
"Мы вышли на прогулку по парку ранним утром. И у меня аж кровь в жилах застыла, когда увидела это "чудо" на берегу. Думаю, ну все, приехали… В Киеве появились крокодилы. А что? Вы же видите какого цвета вода в Днепре? Теперь моя дочь не слазит с этого зубастого зверя, когда проходим мимо него на прогулке", – делиться с нами Ольга, местная жительница.
Кстати, недалеко от крокодила есть еще один арт-объект – большая черепаха, которая тоже служит фотозоной и местом для игр местной детворы.
Ее установили тут в 2017 году, когда открывалась эта часть парка "Наталка". Теперь у черепахи появился зубастый сосед.
Арт-объекты в Киеве
Недавно в Киеве, возле здания Офиса Президента Украины открыли арт-площадку, созданную по мотивам работ известной украинской художницы Марии Примаченко. Арт-площадка ориентирована на взрослых и детей, также она доступна для людей с ограниченными возможностями.
А в Национальном музее Тараса Шевченко открылась основная часть масштабного арт-проекта "Ковчег "Чернобыль": перезагрузка" художника и фотографа Дениса Копылова.
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