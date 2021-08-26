Помітили крокодила. У Києві на березі Дніпра з'явився новий арт-об'єкт (фото)

Місцеві люблять гуляти в парку "Наталка". Фото: колаж "Сегодня"

У парку "Наталка" виявили гігантського крокодила. Він дуже схожий на справжнього. Рептилія гігантських розмірів з відкритою пащею. Здається, що він тільки виповз з води Дніпра.

Незвичайний арт-об'єкт з'явився тут на минулих вихідних, але вже став популярним серед дітей, які відпочивають в парку. Він встановлений на місці, де взимку в Дніпрі купаються моржі.

Зелений звір, як ніби вилазить з Дніпра. Фото: КП СЗН Оболонського району

"Крокодила створили співробітники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Оболонського району. Каркас зроблений з міцного металевого дроту. Він обтягнутий матеріалом схожим на штучний газон. У пащі крокодила вставлені дерев'яні зуби, також з дерева зроблені плавники. Крокодила планували встановити на Співочому полі під час виставки квітів, а тепер він став арт-об'єктом у парку "Наталка", – розповів сайту "Сьогодні" Віктор Слободяник, начальник паркового господарства.

Нова фотозона дуже подобається відпочиваючими. Правда, деякі відпочиваючі спочатку злякалися крокодила.

Крокодил вже полюбився місцевим жителям. Фото: КП СЗН Оболонського району

"Ми вийшли на прогулянку по парку рано вранці. І у мене аж кров в жилах застигла, коли побачила це "чудо" на березі. Думаю, ну все, приїхали ... У Києві з'явилися крокодили. А що? Ви ж бачите якого кольору вода в Дніпрі? Тепер моя дочка не злазить з цього зубастого звіра, коли проходимо повз нього на прогулянці", – ділитися з нами Ольга, місцева жителька.

До речі, недалеко від крокодила є ще один арт-об'єкт – велика черепаха, яка теж служить фотозоною і місцем для ігор місцевої дітвори.

Черепаха в парку "Наталка". Фото: КП СЗН Оболонського району

Її встановили тут в 2017 році, коли відкривалася ця частина парку "Наталка". Тепер у черепахи з'явився зубастий сусід.

Арт-об'єкти в Києві

Нещодавно в Києві, біля будівлі Офісу Президента України відкрили арт-майданчик, створену за мотивами робіт відомої української художниці Марії Примаченко. Арт-майданчик орієнтований на дорослих і дітей, також він доступний для людей з обмеженими можливостями.

А в Національному музеї Тараса Шевченка відкрилася основна частина масштабного арт-проекту "Ковчег "Чорнобиль": перезавантаження" художника і фотографа Дениса Копилова.

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